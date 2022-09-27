數位部產業署積極推動「創業歸故里競賽」，以中央地方攜手合作的模式．帶動新創導入智慧應用服務。今年針對未來城市可能的挑戰或議題，延伸辦理「前瞻應用與公益創新實證賽」，廣徵團隊提出科技解方。產業署說，共吸引137件運用5G、AI等技術科技解題提案，透過共創媒合、解題驗證等機制，最終淬鍊出15件具有社會公益性質的科技應用解決方案。

產業署27日舉行前瞻公益實證賽x創業歸故里競賽頒獎典禮暨觀摩交流活動，展現新創團隊投入於城鄉發展及社會公益的韌性，用科技點亮城鄉的熱情。

產業署說，為因應台灣未來城市發展需求與挑戰，聚焦於城市數位治理與社會科技關懷，以「新型態『遠距』應用」、「災害/意外風險防範」、「環境品質保護與極端氣候」及「社會福祉與弱勢照護」為四大類別，廣徵科技創意提案，辦理「前瞻應用與公益創新實證賽」。

產業署說，競賽共吸引137件運用5G、AI、無人機及數位應用等技術之科技解題提案，透過共創媒合、解題驗證等機制，最終淬鍊出15件具有社會公益性質的科技應用解決方案，於27日頒獎典禮現場展示經過9個月的驗證成果，並由產業署長呂正華揭曉獲獎名單。

產業署說，該屆競賽抱走評審大賞的團隊「點點塑環保科技股份有限公司」，將海上調查及清理作業與無人載具結合的「海污清理無人載具」為提案，解決「港灣海漂垃圾清掃智慧方案」議題。除了能減少現行處理海漂垃圾所需用到的大量人力，於前端海漂垃圾收集可達成單次100公斤的清除量，微塑調查部分則可收集最小至20μm微塑膠。在後端則與綠材、玻璃、化材、環塑等產業相關業者合作，將所回收的海漂垃圾分類後再進行利用，形成循環經濟，打造永續海洋。

署業署說，「災害/意外風險防範」、「社會福祉與弱勢照護」及「環境品質保護與極端氣候」等領域類別共計有4組團隊提出優秀的科技解方獲得佳作獎項。

產業署說，「立偉電子股份有限公司」結合AED連線管理系統及AED地圖APP提出「智慧AED連線管理應用解決方案」，民眾撥打119報案，勤務中心即會將案件訊息推播到app，透過急救地圖，可以讓在附近的急救人員前往現場，縮短抵達時間，提高救援成功機率。目前該解決方案中的全民守護APP已啟動救援達730件；AED連線系統並獲得台北市消防局、台中市政府社會局、台大等單位採用。

此外，產業署表示，由健行科技大學應用空間資訊系及原資系統整合股份有限公司合作組隊的「健行即刻救援聯合隊」，曾參與如八八風災災害勘災、支援地震災害調查等，將空間資訊技術應用於災害防救領域具有經驗。於競賽期間與慈濟基金會合作，以無人機結合影像資料產出應急圖資，進行實用化系統開發。透過可精準定位的無人機獲取影像資料，以空間資訊技術快速生產災區2D/3D地圖，結合空間分析功能，產出待救援對象的情資，提供救援單位進行救災及物資空投點規劃，投入救援行動。

至於「捷德運（(總是LINE著你）」則以其開發蔬果配送平台的經驗，以[email protected]服務做為基礎結合擅長的系統智慧化，與台灣食物銀行聯合總會合作開發待用餐分配系統「雪兒米歐 Share Meal」，期能改善現有的服務模式，解決現行待用餐分配缺乏靈活調動、系統化管理等問題，並能提供待用餐對象便利化且有尊嚴的體驗。目前已將系統導入全台50間待用餐組織，前端包含悟饕、𡘙師傅等連鎖便當店亦將逐步上線。

產業署指出，台灣目前的養豬業面臨了國際豬肉進口競爭壓力、豬隻密飼造成疫病防治困難、口蹄風險及社會大眾對於環境品質等問題。「耒耜邑農業科技有限公司（豬來寶）」所開發的AI主動式母豬健康偵測平台，於彰化的永隆畜牧場進行實務驗證，的確能取代現行人工侵入式測量豬隻溫度方式，透過自動化、非接觸數據探測技術進行母豬健康狀態分析，能夠及早發現豬隻疾病並因應，降低疫病發生率。

產業署說，前瞻應用與公益創新實證賽以「前瞻新躍進x公益心科技」為競賽精神，引動創新先導試煉以打造未來韌性城市樣貌。該屆15件智慧城市的科技應用方案成果，接續將進行商轉銜接或技術、服務深化的規劃，以加速智慧城鄉服務普及與創新。期待透過競賽的推動，促進智慧城鄉結合創新議題與新創參與機制。