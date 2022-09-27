第59屆金馬獎今（27日）揭曉入圍名單，最佳女主角方面，今年「母力」大開，除了《智齒》劉雅瑟外，《咒》蔡亘晏、《窄路微塵》袁澧林、《燈火闌珊》張艾嘉、《花路阿朱媽》洪慧芳都因飾演母親入圍。

金馬執委會執行長聞天祥表示，蔡亘晏在《咒》裡飾演單親媽媽，將恐怖片演得非常感人，她得知入圍當下，正頭套安全帽在超商前坐在我的機車上，穿的無敵醜，還戴著平常不敢帶去工作的大象印花醜口罩，仍開心表示「謝謝金馬獎，謝謝評審們的鼓勵，謝謝大家，謝謝那些一起努力打拼的時光，謝謝所有美好的人們，你們是最棒的！願所有的入圍者們都能一起攜手向前，盡最大的努力，發揮各自的專才，繼續帶來亮晶晶的作品」。

《燈火闌珊》的張艾嘉更是破紀錄，從70年代《碧雲天》開始，已經6個世代都獲金馬獎提名，這次她在片中飾演一位學著如何在丈夫過世後走出傷痛的寡婦，在療傷之餘意外發現另一半未了的心願，除了有現實裡丈夫已經離開的畫面，還有丈夫在世時的戲碼，展現回春演技，呈現出細節，獨自撐起了整部電影。

資深新加坡女演員洪慧芳在《花路阿朱媽》中，用節制又討人喜歡的喜劇節奏去描繪一個和兒子一起到韓國追星的新加坡大嬸；模特兒出道的袁澧林這次在《窄路微塵》中飾演帶女兒離開原生家庭自力更生的年輕母親，不賣可憐，遇到疫情雪上加霜之下，依然能夠綻放溫暖光芒，展現樂觀魅力。

甫奪下香港電影金像獎影后的劉雅瑟，再度憑藉《智齒》入圍金馬影后，片中她飾演讓人當不成母親的更生人，無論心理、身體上的明練度都相當夠，滿頭包的表演相當驚人。