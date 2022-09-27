瘦子（E.SO）「地囚人」演唱會高雄場日前售票秒殺，不少歌迷哀號買不到票希望加場，還有許多歌迷留言跪求台中場次。對此，瘦子27日在個人社群上公布加開演唱會台中場次的訊息，場地落在圓滿劇場，將在2023年1月7、8日開唱，他開心說：「確定有了！台中我這不是來了嗎？」台中場門票即將於11月12日開賣，歌迷十分期待。

瘦子首次舉辦個人演唱會，獲得好評，這次「地囚人」演唱會一次公布台中兩場場次，瞬間打破2個他所屬的「本色音樂」的紀錄，包括是本色音樂歷年舉辦的演唱會中，地囚人最多場次目前一共7場，「頑童MJ116」當年「幹大事」演唱會則是6場的紀錄，「兄弟本色」的「日落黑趴」則是是五場的紀錄。

瘦子這次更創下將在台中首開兩場的場次，過去「頑童MJ116」跟「兄弟本色」時，台中都只開一場，同時也創下個人嘻哈演唱會最多場次的紀錄，大展高人氣。