女星王俐人出演《麻辣鮮師》出道，2021年12月嫁給小7歲演員男友林琮軒，近日驚傳林琮軒發生一起車禍，女騎士男友接受訪問指警方查到林琮軒駕照被吊扣，屬於無照上路，女騎士因車禍受傷求償，不過雙方卻談不攏賠償金額，導致林琮軒被提告，王俐人指「對方獅子大開口」，之後又在社群平台直呼：「做人要有底線！」

根據《三立新聞網》報導，王俐人透露：「當時是他騎到巷口想右轉，發覺車流量大轉不過去後又馬上直行，才有後面騎車的女騎士追撞事件，但琮軒說他根本沒有感覺女騎士追撞上來，如果有感覺早就停車看發生甚麼事了？而且對方要求的賠償金額，琮軒有點嚇到無法接受，所以還在等法院判決。」

她和《中時新聞網》強調這件事公司有說不能隨便回應，林琮軒沒有逃避，「如果做錯就會負責」，表示絕對沒有賴帳等行為，否則也不會去開協調會，「對方本來開的賠償金額是30萬，後來調解完降一半變15萬，之後又冒出一個13萬的工作違約金」，王俐人說是自己提出要看單據，也有詢問律師勞基法的問題，對方只提供了一張手的照片跟摩托車的照片，王俐人認為不合理，且她強調夫妻對這項事故都沒有逃避，她8月19號傳訊息給對方，但對方沒有回，結果就看到上了新聞，而且老公的新戲正要上檔，對藝人來說很傷害形象。

王俐人也在社群平台分享心情：「我一項不喜歡去斤斤計較，也不喜歡去惹事生非，不過學到的是～我們應該儘量的保護好自己的人身利益，該忍則忍，不該忍就不要忍，時刻牢記防人之心不可無。」