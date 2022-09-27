運動科技產業開始崛起，其中單車運動與電子競技結合的各種（cycling esports）競賽逐漸已成全球趨勢，曜越（3540）集團旗下高階單車代理商曜越單車也來趕熱潮，預訂在10月15日舉行全新賽事「2022曜越單車電競爭霸戰Thermaltake Cycling Esports Tournament」！

運動科技產業開始崛起，身為電競產業前驅的曜越在「體驗、教育、娛樂、客制化」等四大核心價值驅動下，也搭上這波運動產業轉型浪潮，決定跨界電子競技運動，透過單車與電競的結合讓單車運動產生更多娛樂性，實現曜越單車的使命「致力於創造完美的騎乘經驗」，吸引更多族群投入單車運動，進而享受更加健康、自由及美好的生活。

為號召更多人參與活動，曜越就近利用曜越單車旗艦館，來開辦2022曜越單車電競爭霸戰，曜越指出，館內設有多台專業訓練台及虛擬軟體準備競賽使用，並搭配曜越的高階電腦硬體與電競裝備包含曜越專門為單車訓練設計的CYCLEDESK 100智能訓練升降桌。此外，館內還設有大型的電視牆與座位區，方便單車迷與電競迷到現場或透過線上直播觀看比賽。

曜越強調，本次賽事獲得單車界各個領域知名品牌的大力支持！包含法國碳纖車專家TIME、英國高級公路騎行服Velobici（VB）、瑞典單車安全帽品牌POC、英國時尚單車鞋品牌Quoc Pham、全球知名自行車零部件廠商SHIMANO、全球衛星定位系統領導品牌GARMIN，創新半導體設計公司AMD、全球最大的硬式磁碟機製造商Seagate，美國知名自行車零組件製造商SRAM等知名大廠，也讓此次的比賽規畫更有規模，也更加豐富。