上周央行跟進美國升息，宣布升息半碼後，中華郵政公司27日宣布存款利率調整。其中，影響層面廣泛的青年安心成家購屋優惠貸款「青安貸款」以及全國公教員工房屋貸款「築巢優利貸」最新的利率出爐，青安貸款一段式1.9％，計算減碼後為1.775％、築巢優利貸拉高至1.81％。

公教員工房屋貸款「築巢優利貸」，最新利率為1.81％，足額反應半碼，也為一般民眾可以拿到房貸的最低「地板價」。

財政部宣布，為兼顧中央銀行升息之貨幣政策目標及減輕民眾房貸款資金壓力，財政部協調各公股銀行，青安貸款基準利率維持減半碼調升至今年底止，相關成本由公股銀行自行吸收，以持續協助民眾購屋安家，但在特定期間轉貸之借款人不適用。

青安貸款一段式機動利率最新為1.9％，二段式機動利率前2年為1.69％，第3年起為1.99％。減碼後的利率則為一段式機動利率最新為1.775％，二段式機動利率前2年為1.565％，第3年起為1.865％。