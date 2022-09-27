總統蔡英文論文門從2019年起，在林環牆、賀德芬以及彭文正三位教授窮追不捨下，已經邁入第三年。今（27）日旅美學者林環牆就在臉書粉專《獨立觀察》PO出一篇「是高虹安還是蔡英文喜歡膨風吹牛？」的文章，同時拿出了蔡英文在2013年在雲科演講的影片，更列出10個謊言案例，直呼「太沒人性了」，引發討論。

臉書粉專《獨立觀察》今日丟出了蔡英文2013年在雲科演講的短片，林環牆說「許多案例似乎顯示，蔡英文是一個反社會人格的病態説謊者」，同時強調：「高虹安，北一女、師大、台大、留美拿博士學位。學經歷完整，值得驕傲嗎？當然。憑著自己的努力往上爬，讀台灣一流高中北一女，讀台灣頂尖大學，有什麼理由高虹安不能感到驕傲？」林環牆接著說：「但是，造假虛妄的東西，是沒有什麼好驕傲的。蔡英文自2011年起即不斷用虛妄不實的情節包裝自己，她不僅騙了自己，也騙了廣大的台灣人民，更是騙了國際社會。」

林環牆指出：「當一個人對自己慣性造假欺騙不覺得丟臉，反而沾沾自喜地要瞞騙所有的人（包括自己）時，這樣的人就是反社會人格的病態説謊者。這樣一個人，英文稱做『sociopath』。」林環牆更列出10個謊言案例，首先是「她的康乃爾大學老師還活著，她卻在演講時曾說：Barcelo 已過世，所以現在可以談論他」；再來「她沒有從LSE拿到博士學位，但她說她在不到兩年的時間內，就拿到1.5個博士學位」；第三「她沒有LSE博士學位證書，但她說她因為博士論文口試史無前例的傑出，所以她的博士學位證書特別註記：『她對國際貿易有很強的學術背景』」；第四「她從未受過國際貿易談判的理論或實務訓練，但她卻吹噓自己是國際貿易談判的專家。她的前民進黨發言人陳其邁，也曾在2011年幫她說謊吹牛說：她在LSE主修國際談判」；第五「她2019年6月28日才送進一本莫名奇妙的『黑皮書』至LSE圖書館，想冒充是當年1983-1984的博士論文；可惜不到兩個月，被我飛至倫敦查驗識破她的騙局，原來倫敦大學當年的標準規格是『藍皮書』，不是『黑皮書』」。

林環牆更繼續爆料，第六則是「LSE對借閱那一本『黑皮書』，設下種種匪夷所思的不合理規定，例如不得影印、拍照、以及對外評論那本黑皮書的內容。這些規定都是來自蔡英文的要求，但是她卻對記者的詢問，在大庭廣眾下公開否認。我有文件支撐我的説法，但蔡英文敢來挑戰我的説法嗎？諒她沒這個膽子！」；第七「她在2013年的雲科演講（如附錄影），她説她26歲（即1982年）就自LSE拿到博士學位，而且當年的校長還親自對她說：『You are young and promising！』中文的意思就是：『妳年輕，很有前途。』這不是吹牛吹到內化成幻覺，不然是什麼？」；第八「她的律師執照是靠教授身份檢覈取得的，但她在2011年校園演講時，卻說是通過律師考試取得」。

林環牆接著指出第九點「，她和她的姊姊在美國波士頓教堂前合影的照片，她卻拿來騙大家說是她因參加博士論文口試，她的姊姊特別飛來倫敦跟她合影。那一張照片還放在『洋蔥炒蛋』那一本『謊言集』裡面」；最後「在2019年8月17日台中舉辦的『辣台派開講』中，她語調昂揚興奮地表示，位在紐約黃金地段『曼哈頓街區』42街的台灣駐紐約辦事處所使用之18層大樓，是她在擔任行政院副院長時所購置。但陳水扁曾在臉書發文表示，該棟大樓為當年陳水扁擔任總統時，授權前行政院長游錫堃決策，再加上當年的財政部長林全、外交部長簡又新、夏立言等人支持，才得以購入，而購入期程為2004年7月至2005年3月。然而，她，蔡英文，是到2006年初起，才擔任行政院副院長」。

最後林環牆更說，上面10個案例，就是10個慣性白賊說謊，「這是蔡英文的『反社會人格的病態說謊』嗎？如果不是，那是什麼？」林環牆強調，「政治人物被檢驗，不奇怪也不意外。但民進黨策動的政媒打手，不斷羞辱圍剿民眾黨立委也是優質真博士的高虹安，卻一直對於假博士蔡英文完全噤聲，真的太沒人性了！」