李淳憑在《智齒》飾演智齒發疼的警察。（金馬提供）

第59屆金馬獎27日公布入圍名單，男配角入圍演員有《一家子兒咕咕叫》的胡智強、《花路阿珠媽》鄭東煥、《咒》高英軒、《黑的教育》朱軒洋、《智齒》李淳。特別的是，韓國演員鄭東煥是韓影視圈的「父親專業戶」，演過不少韓星的爸爸，也是繼2年前《無聲》的金玄彬，成為金馬獎歷來第2位獲演員獎提名的韓國演員。

李淳入圍男配角，是他傳婚訊後的另一波喜訊，他開心說：「從小就看成龍大哥的《警察故事》，沒想到居然也能有機會參演香港警匪片。恭喜我《智齒》的同事們都入圍了，proud of you all！謝謝我的經紀公司，也謝謝評審的青睞；擁有這次經歷我非常幸運！」《一家子兒咕咕叫》的胡智強雙料入圍，他說：「謝謝《一家子兒咕咕叫》的團隊，也謝謝評審，能夠同時入圍最佳男配角跟最佳新演員，這是很讓人驚喜的消息，我會繼續努力的！」

高英軒則苦笑說：「謝謝台北藝術大學，如萍老師，馬老師，國修老師，我入圍金馬了！唯一有點苦惱的是，我女朋友可能會在頒獎典禮當天，或是隔天進行女子健美比基尼的比賽，我這樣就可能沒有辦法陪她去比賽給她加油打氣了。」