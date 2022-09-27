第59屆金馬獎今（27日）揭曉入圍名單，最佳女配角方面，《一家子兒咕咕叫》中的母女檔楊麗音、李夢苡樺呈現互打狀態，將和《哈勇家》林詹珍妹、《緣路山旮旯》余香凝、《罪後真相》方郁婷爭獎，其中林詹珍妹和余香凝都是原本報名女主角，評審覺得片中演員多戲份被分散，因此主動移到女配角。

楊麗音在《一家子兒咕咕叫》中飾演游安順的妻子，2位老戲骨竟都是首次獲金馬獎提名，金馬執委會執行長聞天祥表示，一場連淚帶唱和黑暗性愛的戲都表演非常出色，得知入圍後，她也哽咽地表示：「真的很開心，剛剛朋友握著我的手說恭喜，我還不知道發生什麼事情，他說剛剛金馬獎宣布我有入圍最佳女配角，我真的很開心，謝謝導演，謝謝順哥（游安順），謝謝所有劇組的工作人員，謝謝金馬獎的評審，謝謝這麼多年來自己沒有放棄的努力，很感激，我今天真的很快樂！」

李夢苡樺則飾演讓胡智強如癡如醉又心碎的叛逆女孩，她今開心表示：「謝謝金馬獎評審的肯定！很榮幸可以跟其他入圍者們的名字擺在一起！太感動了吧….好不真實，好想哭！好開心要跟《一家子兒咕咕叫》一起去金馬獎了！拍攝期間快樂的時光一下子湧現在腦袋裡，雖然現在因為太開心，腦袋有點斷線… 金馬獎見啦。」

去年獲得最佳新演員的方郁婷在《罪後真相》中飾演張孝全的女兒，評審大讚她「從《美國女孩》到《罪後真相》的口音完全不同」，跟父親相處的方式及透露出來的情感，帶有喜劇調性，適時沖淡片中緊張黑暗的時刻，她今也激動表示：「謝謝導演，謝謝孝全爸爸，還有昊森，這一切對我來說都太驚喜了，謝謝所有一路上支持我相信我的家人朋友和fans！」

林詹珍妹在《哈勇家》中飾演祖母，同時也是哈勇的老婆，演技渾然天成，成功打敗媳婦小薰等，她今得知入圍後先是大笑「不知道怎麼會入圍」，透露是導演第一時間就打電話跟她說，「很高興自己是素人，什麼都不懂也沒讀過書，真的沒想到會入圍，感謝上帝，當初抱著試試看的心情來演，導演相信我，我能做的就是盡力，這個角色對我來說，有跟我生命相似的事情，所以比較懂得怎麼發揮，當初聽導演講劇情，就很像自己經歷過的就發揮出來，我的小孩的反應都很高興，也很吃驚，在各地的孩子們都打來恭喜，自己還是有點不懂狀況，但是真的很高興，之前有晚輩想說如果入圍要準備走紅毯的服裝，她們已經準備要幫我做原住民服裝，但到時候再看要穿什麼，漂亮就好了」。

《緣路山旮旯》片中有相當多女演員，余香凝則扮演最後出現的女生，氣場之強大，帶給觀眾心滿意足的結局，表演相當有辨識度，