「黑旋風」舉辦發片記者會，邀來前輩劉福助（右）到場送上祝福。（群藝國際提供）

男團「黑旋風」由來自魯凱霧臺鄉的主唱鼓手杜紹穎及出身自排灣三地門鄉的主唱吉他手杜家慶組成。近日推出首張創作專輯《嘿》，27日舉辦記者會，邀來劉福助、王宏恩站台，王宏恩爆料杜紹穎是魯凱族貴族的長子，在部落中擁高貴身份。

王宏恩說：「他們傳統服飾頭上都戴鷹毛，留著貴族的血液」，現今部落仍有觀念傳統，父母希望他未來另一半也是來自貴族，杜家慶笑虧：「他（杜紹穎）可能要往英國、泰國的皇室後裔找對象。」

杜紹穎也表示，家人很關心他的感情狀況，每次一回老家壓力頗大，母親在豐年祭時也有幫他安排相親，無奈對方年紀比他小10歲，他順勢婉拒，笑說，目前重心在努力打拼演藝事業，感情方面還不著急。他曾交過6任女友，包括外國人、不是貴族身份的人，母親得知會生氣？他開玩笑說：「反正都會生氣，沒關係。」

2人成團9年，培養出絕佳默契，杜家慶透露，他們每天都有聊不完的話題，甚至時常講電話到天亮，曾被雙方的父母誤認為是情侶，他們澄清是純粹的兄弟之情，互相支持對方成長。熱愛唱歌表演的2人，分享之前在大學畢業後經濟不穩，家人也反對歌唱夢，「我們除了要家庭革命、打工，做過餐廳服務生、在夜市賣湯包、賣水果去維持這條音樂路。」