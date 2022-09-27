第59屆金馬獎入圍名單27日揭曉，結果幾家歡樂幾家愁，金馬執委會執行長聞天祥分享，這次的最大遺珠是張鈞甯監製的《查無此心》，無論是男主角阮經天或是女配角泰國演員Sajee APIWONG，都只差幾票沒能搶進入圍窄門。

聞天祥還提到，《查無此心》的兩位男配角陳為民跟薛仕凌，前者飾演警長、後者飾演男主角阮經天的友人，兩人都有被評審提到，可惜最後因為戲分太少成為遺珠。另1部遺珠新片是《黑的教育》，該片演員宋柏緯同時也以《我吃了那男孩一整年的早餐》爭男配角，可惜「集票」失敗，聞天祥說雖然結果可惜，但他的表現未來仍被看好，另同片演員蔡凡熙也被點名是遺珠人選。

而鄭秀文主演港片《流水落花》，也被譽為今年金馬影后遺珠名單，該片日前在香港亞洲電影節擔綱閉幕電影，被場刊盛讚為「事業生涯上一次最佳演出」，她的表演也被形容是「從影以來最大突破」。