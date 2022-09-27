去年5月新冠肺炎疫情爆發時，疫苗一劑難求，根據中央流行疫情指揮中心統計，至今年9月止，在政府購買的5351萬劑各品牌疫苗中，已有350萬劑、約6.5％疫苗過期報銷，浪費公帑約12億元，其中，高端疫苗報銷逾5億元，高居各品牌疫苗之首。對此，前立委郭正亮今（27）日就氣炸表示「我們這個政府就是一直幫高端創造特權、還幫它掩蓋訊息，所以讓人家看不起」，引發討論。

中央流行疫情指揮中心統計，政府自購5351萬劑的各品牌疫苗中，有350萬劑、約6.5％疫苗報銷，耗費12億元公帑，其中高端疫苗佔5億元。衛福部前部長、民進黨台北市長候選人陳時中卻認為，整體只報銷6.5％算少，這樣的數目已經控制得很好，疫苗買多總比沒有好，不可能算得剛剛好。

郭正亮今日在網路節目《少康戰情室》中表示，亞洲國家並不是沒有試著做疫苗，但人家按著步驟來，韓國、越南、日本都有國產疫苗，但他們沒有通過三期試驗，就是不能給民眾打，所以他們都沒有打到自己的疫苗，到現在還在研發中。郭正亮更猛轟：「人家就是公開透明、政府把關，那我們這個政府就是一直幫高端創造特權、還幫它掩蓋訊息，所以讓人家看不起。」