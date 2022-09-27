網通國際品牌普萊德科技（6263）持續提升工業網路產品安全，通過第三方國際驗證機構TUV NORD稽核，已取得IEC 62443-4-1產品安全開發管理系統認證，證明普萊德從工業網路產品開發源頭至產品完整生命週期皆納入資安規範與設計，提昇OT（Operational technology, 操作科技）網路設備資安防護。

IEC 62443是國際廣泛採用於工業自動化控制系統（IACS）的網路安全標準，由ISA國際自動化學會與IECEE國際電工組織委員會所推行，包含從政策、組織、流程、系統至零組件一系列的資訊安全標準規範。其中，IEC 62443-4-1定義了產品安全開發生命週期，意味著普萊德從產品安全需求、設計、開發、測試到導入完整之產品開發週期，嚴格遵循系統安全開發規範，為客戶和使用者保護產品資訊安全，避免遭受網路攻擊。

普萊德指出，隨著物聯網、工業物聯網應用普及，資訊安全除了既有的IT （Information Technology, 資訊科技）環境，需擴及OT （Operational technology, 操作科技）環境產品，普萊德繼取得ISO 27001 資訊安全管理系統認證之後，又跟進通過了IEC 62443-4-1 安全產品開發管理系統認證，代表著普萊德的產品已真正融合了IT與OT資訊安全。