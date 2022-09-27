針對英鎊閃崩對美元創下歷史新低，英國央行周一特別發布聲明強調「正密切監控市場情勢，必要時將果決升息」。受此消息帶動，英鎊止跌翻漲。

英鎊周二彈升至1.0816美元，上漲1.2％。由於新政府減稅計畫引發市場質疑財政惡化，造成英國債市大跌，英鎊周一閃崩5％，一度下探1.0327美元的歷史新低。

近來英國金融市場巨震引發市場揣測，英國央行可能會在非例會期間緊急升息。英央上周例會決議升息2碼，基準利率從1.75％調升至2.25％，下次例會定在11月3日召開。

針對財政惡化引發英鎊資產暴跌，英國財政大臣夸騰（Kwasi Kwarteng）在周一英股收盤前發表聲明指出，他將會在11月23日提出中期減債計畫。

英國央行隨後也發表聲明，除了肯定財政部兼顧經濟成長與財政健全外，同時強調必要時會果決升息。

英國央行總裁貝利（Andrew Bailey）表示，「由於金融資產價格震盪劇烈，央行正密切監控金融市場的情勢，決策委員會對於升息將毫不遲疑，並採取必要的升幅，俾以將通膨壓低至2％的中期目標。」

美國亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提（Raphael Bostic）接受華盛頓郵報專訪時指出，英國金融市場動盪恐增加歐洲與美國經濟的下壓，市場分析師則認為在安撫市場信心方面，英國政府到目前為止幾乎毫無作為。

大和資本（Daiwa Capital Markets）經濟研究部主管席科魯納（Chris Scicluna）表示，「在夸騰提出新的財政方案前，市場的疑慮恐怕不會消除，唯有市場才能迫使政府出手救市，英央仍有可能緊急升息。」

安聯首席經濟顧問伊爾艾朗（Mohamed El-Erian）認為，若特拉斯政府執意推動減稅方案，「英央將別無選擇，唯有升息4碼才能讓金融市場回穩。」