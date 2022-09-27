目前第16號中度颱風「諾盧」持續往中南半島前進，第17號輕度颱風「庫拉」則往東方前進，兩者對台灣都無影響。氣象局指出，日夜溫差大、東部零星短暫雨的情況會持續到周四（29日），周五（30日）開始水氣增多，天氣逐漸變得不穩定。

氣象局表示，明（28）日水氣依然偏少，各地大多為晴到多雲的天氣，大環境盛行偏東風，東半部地區有零星短暫陣雨，午後嘉義以南地區及其他山區有零星短暫雷陣雨。

溫度方面，各地低溫約23到25度，白天微熱、紫外線強，西半部高溫普遍在32至34度，東半部約30、31度，日夜溫差稍大，早出晚歸請留意溫度變化。

氣象局預測明日降雨狀況。（翻攝自氣象局）

氣象局提到，周五、周六（30日、10月1日）南方水氣增加，東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，東北部及東部地區也有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；下周日（2日）至下周二（4日）水氣減少，各地恢復為晴到多雲為主，僅東半部地區有零星短暫陣雨，午後各山區有局部短暫陣雨。