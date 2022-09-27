資深媒體人周玉蔻指前中華民國小姐張淑娟涉入緋聞案，張淑娟昨（26）日到台北地檢署提告周玉蔻。豈料周卻突然現身，硬要跟張道歉，引發喧然大波。傳出陳時中競選團隊針對周玉蔻事件定調3點，包含無關選舉人不攻擊等。對此，民眾黨新竹市長候選人高虹安今（27）日表示，「陳時中在這個過程當中，他並不敢去譴責周玉蔻」，引發討論。

高虹安今日在網路節目《少康戰情室》中提到，昨天看到張淑娟女士撕心裂肺之後，她非常沒有辦法接受一個無辜的人遭遇到這樣的遭遇。高虹安更說，「其實看到陳時中在這個過程當中，他並不敢去譴責周玉蔻」，他只有說「周小姐已經道歉，那這件事情就這樣了」，高虹安也坦言「可是問題是民眾會看到你的態度，有沒有在台北市長的高度，去指責今天媒體人利用他們的權力，在造謠跟抹黑，並且對於無辜的被害人實質造成傷害」。

高虹安強調「這件事陳時中沒有提到」，陳時中一直在解釋和周玉蔻情愛的部分，這段時間確實可以看得出來「他們感情真的很好」，同時更回憶日前在疫情記者會之前，周玉蔻都能夠爆出準確的確診數字，甚至連疫苗什麼時候到都做出神預測，所以這樣的情況下，民眾難免會覺得周玉蔻和陳時中團隊是不是有緊密的連結，高虹安認為「這種愛不是說切割就切割得了的」。