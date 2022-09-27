第59屆金馬獎入圍名單27日揭曉，最佳新導演入圍名單驚喜見到從演員斜槓導演的柯震東，首執導筒拍攝《黑的教育》成功入圍，他開心說：「謝謝金馬的評審們，很開心今年以不同的身分獲得金馬入場券，我的演員跟團隊都很棒！我們金馬見！」

入圍最佳導演獎的導演則有《咒》柯孟融、《一家子兒咕咕叫》詹京霖、《哈勇家》陳潔瑤、《夏日天空的那匹紅馬》張作驥、《智齒》鄭保瑞，詹京霖表示：「很驚喜，很榮幸《一家子兒咕咕叫》能夠入圍這麼多獎項。感謝評審的青睞，讓這羽鴿子能夠飛得更遠。」

《咒》導演柯孟融是大熱門，他說：「《咒》入圍了13項金馬獎，我感到非常的榮幸，而且真的很意外，到現在還是蠻想哭的、很感動，因為這部電影乘載了很多工作人員的夢想在裡面，雖然它是1部恐怖片，但從開始到現在，一步一步在實現很多不同的夢想跟紀錄，身為導演，我真的很開心、很想哭，我要謝謝所有幫助過這部電影的人，也謝謝金馬獎給我們這個入圍的肯定。」