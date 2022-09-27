金門縣文化局將於10月22日辦理兩梯次教育推廣活動，讓民眾能更進一步認識考古學與金門城之歷史，歡迎報名參加(圖／金門縣文化局提供)

金門城遺址正進行考古發掘研究工作，且已有初步發掘成果。為了讓民眾能更進一步認識考古學與金門城之歷史，金門縣文化局將於10月22日辦理兩梯次教育推廣活動，歡迎大家踴躍參加，有意報名者可電洽05-232-1217或上https：／／reurl.cc／dWeRM2填寫表單報名。

【考古金門城】教育推廣活動將由國立臺灣大學人類學研究所顏廷伃博士及臺南藝術大學藝術史學系盧泰康教授，分別針對金門城遺址進行導覽，並藉由出土遺物講述金門城建造的歷史。除此之外，活動亦將附帶辦理魔術方塊金門城-透視彩繪活動（雨天備案則改為金門城尋寶活動）。

金門守禦千戶所城（簡稱金門千戶所城／金門城），為明洪武20年（西元1387年）江夏侯周德興承明太祖朱元璋之令興建的城牆遺跡，為十四世紀晚期以來明代軍事海防的重要設施之一。但金門城在日本佔領金門（1937~1945年）、及1949年國軍進駐金門後，陸續遭拆除城門與城牆的上部結構，再加上珠水路開通、及藉由金門酒廠的回饋金陸續重建四方城門等，使得金門城的原始面貌早已不存。

為了讓這座金門城遺跡的原始位置、樣貌得以被如實記載，以作為驗證歷史文獻的重要資料，金門縣文化局委託言古文化有限公司執行金門城遺址考古發掘工作，首度揭開這座埋藏了八十年左右的金門城神秘面紗，也對金門城的建造方式有了更新的認識。

該活動共分兩場次，分別為10月22日上午9~12點（第一場）及10月22日下午14~17點（第二場），集合地點為東門城牆外空地，歡迎國中小學生、教師與家長、文化資產同好等大小朋友報名參加，每場限額35名，報名截止日為10月15日，額滿為止，報名時請提供姓名、身分證字號、出生年月日等資訊，以便辦理保險事宜。