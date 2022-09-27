24日剛過60歲生日的港星關之琳，外型搶眼、氣質獨特，被譽為「香江第一美人」，息影多年仍備受外界關注。最近，有網友在法國某跳蚤市場偶遇關之琳，把合照PO網後，掀起很高的討論度。

隨著全球疫情漸漸穩定，法國政府已於8月1日全面取消封城、宵禁、強制戴口罩和健康通行證制度，入境也不需要提供PCR、快篩陰性和疫苗證明。26日有網友在社群平台表示，逛法國巴黎聖圖安跳蚤市場時，驚見大明星關之琳也在現場，便鼓起勇氣詢問是否能合照，身為巨星的關之琳沒有任何架子，大方地答應了，對著鏡頭露出微笑，很有耐心地配合。

網友幸運地跟野生關之琳合照。（圖／微博）

網友幸運地跟野生關之琳合照。（圖／微博）

網友開心地將珍貴的合照分享到社群平台，誇讚關之琳「真人氣質特別好」；畫面中，關之琳頂著俏麗的短髮，襯托小巧的臉蛋，膚質白皙光滑，幾乎沒有什麼瑕疵，而深色墨鏡下藏著一對電眼，五官跟當年一樣標緻。

值得注意的是，關之琳身上穿的毛草灰色針織外套，被網友發現是某精品品牌，一件粗估11萬新台幣，對小資族來說非常昂貴，但對身價超過20億新台幣、住在6億豪宅的關之琳來說，應該算是零頭。網友透露，關之琳在跳蚤市場中逛著香奈兒的中古店，看看有無好貨，身旁疑有一位助理相隨。

照片曝光後，許多網友都紛紛留言：「哇哇哇！羨慕！好想偶遇一次香江第一美人啊」、「她是不是特別美～聲音也好聽」，PO文的網友一一同意：「氣質真的無敵了」，並描述看到關之琳時，「真人真的是眼前一亮的感覺。」