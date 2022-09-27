第59屆金馬獎頒獎典禮將於11月19日登場，今（27日）揭曉入圍名單，最佳新演員方面，包括《咒》黃歆庭、《哈勇家》張祖鈞、《我吃了那男孩一整年的早餐》周興哲、《白日青春》林諾，還有同時入圍男配角的《一家子兒咕咕叫》胡智強。

周興哲電影處女作《我吃了那男孩一整年的早餐》提名最佳新演員獎，是入圍者中最年長，片中他演出一個寡言卻溫暖的大男孩，與「怪物新人」李沐的對手戲一往一反很有張力，此外，他更憑〈想知道你在想什麼〉提名最佳原創電影歌曲，人剛參加完米蘭時裝周的他，第一時間聽到入圍喜訊，開心地跟女經紀人相擁，並表示入圍就像品嚐了醇美的酒般，飄飄然地宛若漫步在雲端，不忘感謝該片所有台前幕後的夥伴們，「有你們，才有這些甜美的果實」，也感謝所有的小興星、媒體和電影公司、經紀公司，也承諾將更加努力，以不負大家期待。

年僅6歲的黃歆庭在《咒》展現超齡的自然演技，雖並非金馬史上最年輕的入圍者（憑《伴我闖天涯》入圍第26屆女配角的陳卓欣入圍時4歲），她童言童語地表示「知道入圍金馬獎很開心，媽媽之前有給我看過頒獎的影片，我知道是一個頒獎典禮，有入圍名單，知道這個獎很厲害，但不知道自己是有史以來最年輕的入圍者，沒有覺得自己很厲害」，目前還沒有準備好要走紅毯，「但想穿的像公主一樣，媽媽說入圍之後要送給我一顆扭蛋」。

10歲巴基斯坦男孩林諾在《白日青春》被讚「小孩身大人魂」，片中與黃秋生相庭抗衡也絲毫不遜色，是天生的演員。

《哈勇家》大量啟用素人及新秀演員，其中飾演孫子的17歲張祖鈞，在與「自家人」經過一番對抗之後勝出，宣布入圍時，他正好在下課回家的路上，「邊走邊聽直播，聽到自己名字時站在路邊愣住5分鐘，整個嚇到，沒想過自己會入圍」，並稱「知道有報名，想法就是很自然，不會特別期待，都以平常心對待，前幾天有看到入圍預測文章，裡面有寫到自己，就傳給家人看，家人說是你的就是你的，不要緊張，得失心不要太重，不要被獎項左右自己的心」，也笑說「比較激動的是姐姐，馬上在臉書公布，自己還沒跟爸媽說，他們可能抱在一起哭吧」，最後不忘感性表示「這是屬於我們大家辛苦和努力的成果，辛苦大家了，大家都是最棒的素人演員」。