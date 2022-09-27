美元持續走強，經濟成長放緩推動做多美元成為最擁擠的交易，但一些投資人也擔憂如果出現反轉，可能使許多投資人撤出部位，加劇貶勢。專家警告，美元墜入結構性熊市需先滿足三個條件，分別為美國利率波動率下滑、歐洲能源價格穩定，以及大陸放棄清零政策。

路透社報導，避險情緒推動投資人搶進美元，推動過去一年美元兌一籃子貨幣漲約22%。部分投資人擔憂，美元已經太過擁擠，如果出現反轉可能會讓貶勢更加劇烈。法國巴黎銀行（BNP Paribas）分析師Calvin Tse表示，倘若市場獲得催化劑，美元就會出現反轉，且會非常激烈。

截至9月20日當周，國際貨幣市場投機者持有102.3億美元的美元淨多頭部位，雖然低於7月200億美元的高點，但投機者連續62周做多美元，仍創下1999年以來第三紀錄。

而根據美國銀行9月全球基金經理人調查中，約56%的受訪者認為做多美元是最擁擠的交易，且連三個月的調查盡是如此。

Calvin Tse表示，美元墜入結構性熊市首先必須滿足三個先決條件，即美國利率波動性下降、歐洲能源價格正常化和大陸放棄清零政策，屆時將看到美元進入熊市。但他補充，「我認為這些短期內不會發生」。

投資管理公司Bailard投資長Eric Leve說，當交易變得擁擠，投資人尋求同樣的東西時，只要觀念出現變化，反應將會十分激烈，「我們會看到美元兌歐元或日圓出現10%-15%的貶幅」。

報導援引2009年和2015年數據，當時美援指數在一年內漲超20%，但觸頂後則在兩個月內分別重貶6.7%和7.7%。

此外，聯準會激進緊縮政策也加劇市場對美國經濟明年走向衰退的隱憂，Brandywine Global投資組合經理Jack McIntyre表示，美國經濟衰退也可能打擊美元，

自7月中旬起，美元指數2周內跌近3%，這或許讓市場感受到反轉的滋味，因為部分投資人認為通膨已經放緩至聯準會改變激進升息的道路。然8月通膨高於預期推升美元續強，不過投資人仍強調美元過於擁擠所帶來的危險性。

值得一提的是，儘管擁擠的部位可能加劇美元潛在的反轉，但投資人仍認為需要根本性的變化才會導致這樣的反轉。