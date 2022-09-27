大陸廣東省深圳市日前有名父親替兒子在剝糖果時，不慎將糖果掉在地上，此時，兒子看見後便嚎啕大哭，他便拿起手機要錄影時，卻不慎被兒子「一巴掌」將手機拍到地上，他再撿起時，手機螢幕已經碎裂，讓他看著剛買不到2天的最新「iPhone 14 Pro Max」感到非常無奈；網友則表示「很能體會小朋友此刻的心情」、「想必這不是第一次摔東西」。

綜合陸媒報導，1名父親日前在幫兒子剝糖果時，不慎將糖果掉在地上，此時，兒子傷心大哭，他便拿起手機要拍下此畫面時，不料，竟被聲氣的兒子「一巴掌」拍下，整支最新的iPhone 14 Pro Max手機直接摔落地面，再撿起時，手機螢幕右上角呈現「蜘蛛網」裂痕。

男子剛買的最新iPhone14手機，竟不慎被兒子拍碎在地，讓他心疼表示「才剛買2天」。（翻攝自微博）

這名父親表示，該支iPhone 14手機拿到手才不到2天的時間，花了上萬元（約新台幣4.5萬元），看著手機螢幕有「蜘蛛網」裂痕感到非常無奈，回家後也對兒子好好的「管教」一遍，兒子便認錯，並且畫了好幾張5元的圖畫，「說以後給爸爸買手機」。

該影片曝光後，引起網友們熱烈討論表示，「孩子做錯事我會管教，手機絕對不給孩子碰」、「小朋友傷心難過的時候是很抗拒拍照」、「這麼大了該管教管教了」、「父親愛寵，就寵慣了」、「脾氣夠大」、「孩子本來就在哭，還在那拿著手機錄影片」、「很能體會小朋友此刻的心情」、「想必這不是第一次摔東西」、「以後有得是無奈」。