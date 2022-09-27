本土新冠肺炎爆發至今將近三年，常見的症狀有發燒、腹瀉等症狀，小兒科醫師黎博彥日前分享真實病例，一名女患者發燒又腹瀉，快篩結果卻為陰性，當黎博彥還在納悶究竟是什麼症狀時，低頭看見女患者大腿內側有許多大小不一的紫斑，推測她可能罹患一種致死率極高的血液疾病。

黎博彥在個人粉專發文表示，最近只要是發燒的案例，大家都會直覺是新冠病毒，不過日前一名發燒的女患者，有嚴重頭痛、身體痠痛、腹絞痛和輕微腹瀉，但沒有呼吸道感染的情況，快篩結果也呈現陰性。黎博彥進一步檢查後發現，患者大腿內側居然出現大大小小的紫色斑塊。

一名女患者發燒卻快篩陰，大腿內側還出現紫斑，醫生懷疑可能是致命疾病。（圖／翻攝自FB黎博彥診所）

在黎博彥的追問下，才得知女患者已不是首次有這樣的情況，只是過去都查不出病因，而刷牙時牙齦也常會出血，經血液檢查後發現，女患者除了肝指數異常，並沒有太大的問題，不過這總總跡象，也讓黎博彥腦海中聯想到一種小孩子常見的疾病。

黎博彥表示，這個孩子常見的症狀被稱為「溶血性尿毒症後群」，類似病症發生在大人身上則被稱為「血栓性血小板低下性紫斑症」， 會因為血栓問題引發頭痛、腹痛、腎功能衰竭等，致命率極高，是非常難纏的血液疾病。

黎博彥認為，反覆出現紫斑症的情況絕對不單純，更直說「有紫斑就是不正常」，而女患者的情況已經不是診所可以醫治的等級，最後黎博彥決定將她轉診到醫學中心。

文章曝光後，引來許多網友留言回應，「你沒說，我都當成老人斑了」、「又長知識了」、「還好有碰到你」。