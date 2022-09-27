教師節即將來臨，為表達對教師的敬意，國泰人壽年年攜手教育部國教署拍攝謝師影片，今年的主角是108年度師鐸獎得主–培英國中老師鄭雅之，並邀請童顏女神李佳穎、金穗獎最佳新人胡智強共同演出，影片描述鄭老師如何透過同理傾聽，贏得學生信任，使其打開心門，彼此溝通對話的故事。

在體育界，天生體型是很重要的發展關鍵，身高只有153公分的鄭雅之，儘管運動表現出眾、學業成績優異，卻仍為此飽受挫折，歷經13次教師甄選落榜，終於考進新竹市培英國中任教。

多年來，鄭雅之期許自己不只是體育老師，更是學生需要時，第一個想到的傾訴對象。她常跟學生分享自己的努力歷程，笑稱自己是全校最矮的體育老師，請大家好好保護她，賦予學生責任，學會信任、成就感、與人合作等能力，進而在教學互動中產生好的成效。

影片中的學生阿泰，活潑好動愛打球，某天上課時，因與老師發生爭執，憤而離開教室。鄭雅之得知後，特別到籃球場找阿泰單挑，二人像朋友一樣，邊打球、邊聊天，阿泰逐漸卸下心防，對她說出自己的想法。

六年來國壽秉持「永續保險的領航者，用心守護家的幸福」之精神，一直堅守在學生團體保險的崗位上，與教育部共同為300萬高中職以下學生及幼兒園幼兒提供保險保障，守護孩子們快樂學習成長，亦減輕事故發生後家庭經濟負擔，挹注穩定社會的正面能量，提供更有溫度的客戶體驗。

國泰人壽除與國教署合拍「教師節敬師感恩影片」外，為了體恤老師辛勞，國壽也特別推出教職人員幸福專案，提供餐飲住宿，健康檢查、產後護理中心及專屬保險保障等優惠，其中由國壽獨家承作行政院的全國公教長照專案提供公教人員專屬商品，團險不分年齡性別每年只要3千元，於繳費期間皆可享有2萬保額的長照保障，公教人員可依照需求或經費可自由搭配團、個險規劃，是目前市場上CP值超高的長照保險。