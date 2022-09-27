陳吉仲表示，這次被國民黨立委所質疑的「台灣農業部門模型」，就是由我們研究團隊自己所建立計算模式。模型不僅從國內市場連結到貿易市場、從確定到不確定(uncertainty)模型，研究團隊更將此模型廣泛應用在台灣的稻米政策、氣候變遷的影響及農業保險等領域研究。（取自陳吉仲臉書）

農委會主委陳吉仲繼2012年發表的《我國環境友善農業經營直接給付之研究》遭疑抄襲後，2005年發表在《農業經濟叢刊》的〈台灣稻米政策調整對稻米市場經濟影響之評估〉一文再被爆抄襲。陳吉仲表示，自己可以接受嚴格標準檢視，歡迎各界用相同標準檢視所有台面上的政治人物。

陳吉仲今(27)日晚在臉書表示，繼今天在立法院質詢時，國民黨立委對於自己在2005年發表在《農業經濟叢刊》的〈台灣稻米政策調整對稻米市場經濟影響之評估〉一文，質疑文章中的實證模型建立有抄襲。

「聽到這真是令我啞然失笑」，陳吉仲指出，經濟及農經學界在做實證研究時，皆會使用各種學術界已經成熟的各種實証模型，如計量經濟學的模型就有追蹤資料模型（panel data model）、時間數列模型；或者在農業經濟學中由空間均衡模型所建立的農業部門模型（Agricultural Sector Model ASM）等等，透過所蒐集資料結合上述模型而獲得研究之實証結果。

陳吉仲說，因此在經濟或農經學術期刊所發表的文章中，作者們都會依照學術標準與慣例進行引用，以及列入參考文獻，這是要讓讀者知道我們的研究是有所本，也能按圖索驥找到知識來源的線索，這也是學術的基本規範，國內外任何有品質的學術期刊也都會如此要求。

此外，這次被國民黨立委所質疑的「台灣農業部門模型」，就是由自己的研究團隊所建立計算模式，模型不僅從國內市場連結到貿易市場，研究團隊更將此模型廣泛應用在台灣的稻米政策、氣候變遷的影響及農業保險等領域研究。

陳吉仲強調，自己可以接受嚴格標準檢視，也歡迎用這樣的標準檢視所有台面上的政治人物。