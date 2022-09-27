從節目《我愛黑澀會》出道的女星Apple（黃暐婷），外貌出眾加上幽默又知性的談吐，讓她成為各大談話性節目常客；Apple相當熱愛浮潛，甚至還替愛犬買寵物救生衣，曬出到鼻頭角玩水的實穿照，網友重點全放錯，目光都被Apple的腰束奶澎和逆天長腿吸引。

Apple在演藝圈裡出了名有愛心，飼養兩隻貓咪和兩隻狗狗，在她IG裡最常看到的就是小博美「福寶」，日前Apple分享買了狗狗救生衣給福寶，還帶著他到鼻頭角玩水、拍各種超萌實穿照；Apple自己也被福寶的模樣可愛到，還開心地說，「福寶這隻不會游泳的狗狗終於可以游泳了」。

Apple熱愛浮潛，穿著簡約的浮潛裝也包不住火辣身材。(圖/ 摘自Apple黃暐婷 IG)

不過，大多數網友重點全放錯，都被穿著浮潛裝的Apple辣暈，雖然Apple上身浮潛衣把身材包緊緊，但上圍和蠻腰仍超吸睛，最令人驚喜的是，身高163公分的Apple有著一雙逆天長腿，完美比例令粉絲眼睛大吃冰淇淋。

平時穿搭走知性風格的Apple，通常只有上節目才會展現性感身材，沒想到浮潛裝也包不住，讓網友驚呼，「認真過生活的偶像，連玩水都這麼美」、「在現場看到妳，腿真的夭壽長」、「女神，連穿浮潛裝都可以辣成這樣」、「Apple有臉又有身材，超喜歡」。