跨聯盟籃球邀請賽27日進行最終冠軍戰，由台啤英熊、新北中信特攻兩支T1球隊內鬥，靠著「小台」黃聰翰單場投進7顆三分球、獨拿27分，蔣淯安也有22分，英熊最後以87比71擊敗特攻，拿下跨聯盟賽冠軍，蔣淯安順利獲選MVP。

英熊首節把這次跨聯盟賽得分王(26.3分)阿巴西守得很好，讓他3投0中、得分掛零，直到次節開始沒多久，才讓阿巴西投進第1球，也讓特攻上半場始終處於苦追，幸好林韋翰率先找回準星，不但幫助特攻追上，甚至一度取得兩分超前。

可是阿巴西很快吞下第3犯只能退場休息，英熊趁機打出11比0猛攻，也逼得特攻重新換上阿巴西，不過黃聰翰此節飆進3顆三分球，且3罰全中，幫助英熊打完上半場，取得50比35的雙位數領先，蔣淯安與黃聰翰半場各拿14分。

英熊下半場擴大領先到17分，可是特攻也靠阿巴西、譚傑龍等人火力，縮小差距到7分，甚至打完前3節，特攻追成64比60；來到末節，英熊重新找回三分火力，前面都沒得分的李啟瑋，竟然連進兩顆三分球，重新擴大領先到11分。

打到最後2分19秒，黃聰翰底線投進全場個人第7顆三分球，幫助英熊取得83比69穩定優勢，接下來英熊已經完全掌控場上局面，順利把首屆跨聯盟賽冠軍拿下。