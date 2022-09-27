因應現代消費者平日大量觀看影音、玩遊戲的使用習慣，台灣之星27日宣布自10月7日起，申辦5G月租$599資費方案搭配指定手機、綁約24或30個月，除可享免費上網傳輸量30GB外，超量網速從原本就優於三大業者的10Mbps調升至12Mbps，網速升級不加價。

隨著5G網路品質持續提升、市面上5G手機日益普及，消費者對5G服務的接受度逐漸提高、帶動整體申辦持續成長，台灣之星秉持提供合理資費選擇的精神，自2020年8月宣布5G開台時，即延續4G時代最高CP值的資費理念，打造「全民5G」資費方案，強調用平易近人的價格享受到高品質的5G上網服務。

台灣之星27日也同步宣布，申辦5G單辦門號資費方案，除可享5G飆速上網服務外，再加碼享三重優惠，包含：(1)每月上網量加碼50%、最高爆送150GB免費5G上網流量；(2)加碼送最高2,000元家樂福禮券；(3)在實體門市加購最新iPhone14全系列空機，手機空機價直接現折1,000元。