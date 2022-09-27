民主的疫苗？高端爭議不斷，國民黨立委鄭麗文今(27日)在臉書發文指出，民進黨台北市長候選人、衛福部前部長陳時中扯謊說「總數才報廢6.5％」，但事實上高端共500萬劑已經報廢了89.8萬劑，換算報廢比例佔總數的18％，更別說剩下的100多萬劑，佔總數20%、近9億元的高端沒人要打。

鄭麗文表示，高端不被認可消息一出，打高端的國人都在擔心自己不能出國，第一時間陳時中還表示「日本也不認可中俄疫苗」，又在問A答B！笑死，去跟一個正在打仗的國家比？更別說現在日本再度打臉蔡政府，10月11日後除了原先六款疫苗，日本也將新認可科興、國藥、康希諾疫苗！就問高端沒第三期報告誰敢承認？

鄭麗文指出，日本不認高端疫苗，高端難道是民主的疫苗？日本也是中共同路人？又要拗說全世界不是只有日本和美國兩個國家？克拉克企圖模糊焦點，但高端不被認可的問題根本沒有解決！疫情爆發後蔡政府擋疫苗，又不顧國際疫苗EUA標準，用免疫橋接幫高端開後門，現在沒有人要打高端，別人都在打次世代疫苗了，區區500萬劑的高端，效期一延再延，一年多了還沒有打完！

她質疑，媒體問到高端報廢5億元，陳時中還好意思說「總數才報廢百分之6.5」、「這個量是相當的少」。扯！是5億元不是500元不是50元更不是5元耶？很少的標準是跟12億的桃園八德運動中心還是12億的新竹棒球場來比較？

鄭麗文比對了疾管署疫苗數量統計和接種資料人次統計，高端剩下一百多萬劑不算，實際上根本已經報廢7億5800多萬元，而且高端報廢的比例高達18%！高端最新統計：耗用劑數393.8萬劑（截至9月22日），接種人次304.0萬人（截至9月25日）＝共報廢89.8萬劑。

「按照媒體揭露一劑845.5元算，現在高端已經報廢7億5千多萬元！」鄭麗文強調，高端共500萬劑現在就已經報廢了89.8萬劑，換算下來報廢的比例佔總數的18%，更別說剩下的100多萬劑，佔總數20%、近9億元的高端沒人要打！笑死，3月8日陳時中還說「高端疫苗基本上不太會報廢」？

鄭麗文怒批，去年9月高端開打，根本沒依照第一二三類順序，讓沒有選擇的20到35歲年輕人，為了工作別無選擇只能打高端。又在全國不開放混打的情況，因為美國不認可高端，開放急需出國的民眾混打其他疫苗，還甩鍋給外交部溝通，連國際認證的三期臨床試驗都拿不出來，拿什麼跟人家溝通？難道打了四劑疫苗只能自認倒霉？這些人現在健康狀態和抗體情形政府有追蹤嗎？政府只願在高端股價低谷時推一把，也不願主動解決高端戰士的出國麻煩？3500很便宜嗎？