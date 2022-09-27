日本已故前首相安倍晉三7月現身選舉造勢時，不幸遭兇嫌山上徹也近距離射殺身亡，享壽67歲。國葬於今天(27)下午舉行，日本媒體透露，遺孀安倍昭惠此前大半時間多待在家裡飲酒，向來熱愛外出的她，自安倍去世後幾乎沒有生活的動力。

在國內爭議多時、已故前首相安倍的國葬於台灣時間今天下午1時舉行，由遺孀手捧骨灰罈步入武道館會場，過程演奏完日本國歌全場默哀1分鐘，接著播放8分鐘回顧影片，開場即是安倍生前彈奏曲目《花正在開》的樂聲，這一幕幾乎讓安倍昭惠情緒潰堤，悲痛落淚。

個性活潑熱情、作風豪爽的安倍昭惠被稱為「最高調的日本第一夫人」。根據日媒《周刊郵報》報導，自安倍過世後，遺孀昭惠每一天拖著疲憊的身軀，幾乎對生活失去動力，也不會主動出門。儘管她會在自宅2樓的祭壇接待客人，也試圖表現堅強的一面，其他時間其實多在樓下獨自借酒消愁。

另據《富士新聞網》早前報導，安倍昭惠在告別式上首談痛失丈夫的心情，她忍住眼淚說道，「一切來得太突然、像是作夢一般。明明早上8點才一起吃早餐…怎麼會突然被槍殺…」