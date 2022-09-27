九合一選舉近在咫尺，各政黨候選人都摩拳擦掌準備，尤其「首都」更是兵家必爭之地。對此，國民黨台北市長候選人蔣萬安今（27）日就和前總統馬英九合體，蔣萬安強調「今年底的選戰，我們要讓台北邁向一個希望無限的偉大城市」，更承諾將會「全力以赴」，引發討論。

蔣萬安今日在臉書上表示，他來到了台北市文山區，他先去找文山區最有名的居民「馬英九前總統」，一起向興隆公園晨運的朋友問好，也共進早餐，準備一整天的好體力！蔣萬安一到木柵市場，市場自治會會長高秀雄就送上「好彩頭」跟「旺來」，大力替蔣萬安祝福，可以為市民承擔更多責任，蔣萬安也回贈新書致謝，「會長跟所有攤商朋友的鼓勵我都感受到了，我會全力以赴！」

接著蔣萬安前往景美市場，也到「集應廟」參香祈福。蔣萬安坦言，「這裡是在地重要商圈，也是世新大學同學共同的回憶，我的團隊有好幾位來自世新的優秀夥伴，像是三位副發言人蔡畹鎣、蕭羽耘、田方倫都是校友，今天也陪著我一起向攤商們懇託」。

蔣萬安在午餐時前往萬芳商圈，蔣萬安說，知名的「福鼎湯包」是高揚凱夫妻的平時愛店，耿葳也是這家店的饕客，萬芳商圈的曾瑞成理事長更是在地嚮導，「不管是湯包、蝦餃、高麗菜或蔥油餅，都被我們幾個人一掃而空」。

隨後蔣萬安下午前往「正大茶園」，貓空休閒產業社區發展協會理事長阿義師、指南里張佳南里長帶著他跟商圈夥伴探討貓空的未來。蔣萬安也跟業者分享，貓空有他跟太太求學的深厚回憶，真該帶她一起來；蔣萬安也分析，動物園一年遊客300萬人，貓空遊客有200萬人，但是兩者客源重疊性不高，如果適度串接整合，將會帶給貓空更多的可能；蔣萬安也針對法規調適、交通建設以及「台北版西南偏南展會(SXSW)」交換意見。

蔣萬安說，對談結束後，雙方都很有收穫，商圈夥伴們贈上「柚子」，祝福他選情「又中」！而在行程告一段落後，蔣萬安也留給自己一點時間，懷念起馬前總統執政的時代，媒體不用擔心被移頻或關台、公益團體不怕被查水錶、政府救災時會全神貫注，不會致詞完就快閃；在民進黨執政下，過去認為理所當然的事情，現在卻顯得難能可貴。最後蔣萬安更說，「今年底的選戰，我們要讓台北邁向一個希望無限的偉大城市；也要向當權者證明，我們的人民，會替社會守住是非黑白的底線」。