民進黨苗栗縣長候選人徐定禎今（27）日接受媒體人黃光芹《新聞不芹菜》節目專訪時指出，苗栗縣之所以被稱為「苗栗國」，是因為國民黨把持的縣議會27年沒有刪過一毛錢預算，最終導致財政破產。徐定禎也在臉書上承諾，「我會終結黑金政治與派系選舉，苗栗要告別財政黑洞，撕下『苗栗國』標籤！」

徐定禎今日在臉書上PO出一篇「撕下『苗栗國』標籤！」的文章表示，苗栗要告別財政黑洞，他提出中油、台電落地繳稅，會和中央密切合作，爭取中央經費發展苗栗建設，開啟「大合作大建設」新時代。徐定禎強調，他會活用讓頭份市庫轉虧為盈的經驗，重建苗栗的財政紀律，地方與中央連線大建設，一定會撕掉買票縣、三等縣、苗栗國等污名化標籤，讓苗栗鄉親找回光榮感，徐定禎更說「我會落實我的社會福利政策，不能因為負債就剝奪縣民應有的福利，變相逞罰苗栗人民」。

徐定禎強調，「我相信苗栗仍存在中道的力量，這次選戰我們集結民進黨、無黨籍民代組成苗栗隊，絕對要終結國民黨長久執政的病根」。徐定禎也提及，「部分人士積極把我貼上派系借殼上市的標籤，我在2010年就與蔡英文總統結緣，一路力挺，2016年民進黨氣勢低靡，苗栗縣18鄉鎮只有我敢站出來支持小英，我堅持本土進步勢力始終如一」，最後徐定禎呼籲，「請所有選民集中選票，把握有史以來最有機會翻轉的這次選戰，讓黑金、派系與負債一掃而空。我有信心一定能翻轉苗栗，改變成禎！」