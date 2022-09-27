民進黨新北市長參選人林佳龍今下午出席後援會活動，未料再度口誤，2度搞錯新北市議員參選人曾進益的選區，場面尷尬。國民黨新北市議員參選人呂家愷表示，這種局面簡直是「只要你不尷尬，尷尬的就是別人」，根本是「新北大出包」，喊話綠營小雞趕快脫離母雞，不要再同台。

呂家愷說，林佳龍過去發言草率、不用心，這種失言不僅對不起新北市民，如今連介紹自家參選人都能漫不經心，上台呼口號這種基本到不行的事，還可以連錯2次，曾進益明明就是土樹三鶯轄區，但卻說成選新莊，第2次又改口稱是五股、泰山與林口，直到第3次才說對，如此糗態百出，就連他都為曾進益感到尷尬。

呂家愷批，選舉接近尾段，一個縣市長參選人還能連地名、選區都搞不清楚，如何提出務實且有效的政見，真的替林佳龍感到擔憂，一個連地名都記不清楚的人要如何辯論。他也建議，林佳龍的幕僚未來不僅要準備文稿，還要準備銀杏、魚油，不要讓「新北大翻新」變成「新北大出包」，也呼籲綠營小雞，別再跟這種母雞同台，趕緊逃吧。