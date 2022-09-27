第57屆金鐘獎不僅首度將節目（綜藝）、戲劇分在2天舉辦，還新增「第57屆金鐘獎最佳人氣票選活動」（最具人氣戲劇節目獎、最具人氣綜藝節目獎），由觀眾票選最喜歡的節目，孫協志今（27日）在臉書提出質疑，「第57屆金鐘獎最佳人氣獎票選活動，新增此獎項的用意和目的是什麼？」

孫協志坦言感受不到主辦單位對於這兩個新獎項的重視程度，並提出4點質疑，包括「請問這次的投票，到底是累積計票？還是進入決賽後的前五名清零，重新開始計票？後來在票選過程中一直“聽說”是累積計票的方式，但如果是累積計票，為何要分兩階段？一路投到底不是更簡單明瞭嗎？」、「請問所謂「清除無效票」的標準到底是什麼？怎麼評判？怎麼清？既然會考慮到清除無效票這件事，怎麼會讓金鐘投票的資格是用“臉書帳號”呢？誰不知道帳號人人都可以多辦？如果主辦單位是認真重視這兩個新獎項，是否應該採用「實名制」的規模，真正一人一票的大格局方式，更能讓人感到公正和重視呢？」、「抽獎活動規則的最後，硬是用橘色粗體字大剌剌的寫上了「參加次數越多，中獎機會越大！」請問這是.. 鼓勵讓大家用多個帳號投票嗎？如果是這樣，清除無效票的標準在哪？」及「投票時間也是很怪.. 10月21、22日為金鐘獎頒獎日，但決選票卻可以投到10月20日的23：59分？意思就是一過24點，主辦會立馬來電通知得獎者等等要出席領獎？還是前五名全都通知來頒獎會場坐，等最後一刻清完「無效票」之後，再現場宣佈最後誰得獎？又或者是原本就只是設定在頒獎典禮隨口宣佈這次的人氣獎項結果，也就是本來就沒有打算要頒這獎的意思？以上這些方式，都會很詭異吧？」

他表示自己的發文或許會引起不少朋友認同，但也會有人覺得他小心眼，好像死要這個獎項，「隨便你們怎麼想，個人是不會在意的，我只是真實的把心裡的疑問和感受提出。一個台灣的影視圈的年度盛典，成立的新獎項，卻辦的如此草率，這讓身為演藝人員的我們情何以堪..」他說他最心疼的是每個節目製作單位的用心，和每位藝能界朋友的用力宣傳拉票及每位付出真心的粉絲。同時，他也再度解釋這篇發文不是要針對任何製作單位或節目，「人人都是可敬的對手，也都共同的在為台灣的影視圈努力！大家都辛苦了！初選投票時間還會持續到9月底，讓我們繼續關注後續的發展吧，活動說明很模擬兩可，感覺就是有種反正看到最後怎樣，我再來改遊戲規則的方式..」。

對此，主辦單位三立電視台表示，謝謝大家對於「第57屆金鐘獎最佳人氣票選活動」的熱情參與。「最具人氣戲劇節目獎」、「最具人氣綜藝節目獎」為二項「非正式競賽獎項」，目的以導入觀眾票選機制，增加觀眾參與度、提升金鐘活動討論聲量；主辦單位三立電視活動小組在每日清票作業中如有發現不實帳號異常灌票行為，將依照活動辦法「為保障本活動之公平、公正性，主辦單位有權針對異常投票行為進行審查及處置。若有不當投票行為，將刪除異常票數，並限制帳號投票及抽獎權利。」進行作業！相關規則與辦法均已詳細公佈於活動網頁。

票選活動正如火如荼進行中，每日排名都有變化，競爭相當激烈，第一階段初選即將於9月30日截止，「最具人氣戲劇節目獎」、「最具人氣綜藝節目獎」兩獎項票數最高的前五名將進入決選，原票數將持續累計，粉絲請把握時間進行投票。