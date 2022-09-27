受惠併購、出貨動能助力，保瑞（6472）、與智擎（4162）獲利跨步躍進。保瑞在併購效益逐步顯現下，8月營收年增15.95％，自結稅後盈餘9,718萬元，年增846.25％，EPS 1.42元；前八月稅前盈餘8.21億元，年增5.1％，稅後盈餘5.5億元，EPS 7.45元。

此外，智擎因胰腺癌新藥安能得（ONIVYDE）台灣、歐亞持續出貨，8月營收年增23％，稅後盈餘1,700萬元，年增113％，EPS 0.12元。前八月營收年增24.7％，但因去年業外認列合約終止補償金墊高比較基期，稅後盈餘2.06億元，年減19.2％，EPS 1.43 元。

保瑞9月起已開始併入子公司安成營收。安成除已積極安排該學名藥上市銷售準備工作外，目前數個自有產品已於今年陸續取得FDA核准上市，並已展開市場與通路佈局。隨著開發重磅學名藥陸續加入，有助營運動能活絡推升。

此外，保瑞安成藥開發治療胃食道逆流學名藥Dexlansoprazole DR Capsule，獲美FDA正式核可並取得藥證。據統計，該成分藥品今年上半年在美國市場銷售規模約4.53億美元（約台幣141.8億元），此次取得美國FDA最終核准後，預期更可一舉搶下大幅市占。

智擎與英國Sentinel Oncology公司簽署PEP07(Chk1抑制劑)全球獨家授權合約，將分批支付總計1.405億美元(約新台幣44.7億元)之簽約金、里程碑授權金及未來上市依淨銷售額支付權利金。智擎已規畫近期申請進入IND(人體臨床試驗)，PEP07也有多家藥廠表露興趣，也不排除提早授權。

PEP07是目前在細胞損傷調控酵素抑制劑( Chk1 inhibitor)族群中表現最好(best in the class)的口服小分子，具有高度選擇性，作用於DNA損傷反應(DDR）途徑。