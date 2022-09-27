近年來健身蔚為風潮，許多人會上健身房或從事戶外運動騎車爬山等鍛鍊身體釋放壓力，路上常見許多女性穿著單車褲、瑜伽褲、運動內衣等貼身衣物，加拿大碳纖維車架品牌「ARGON18.taiwan 」近日因一張照片掀起網友熱議，在宣傳自行車的貼文中，女模的穿著卻意外引起注意，遭批「真不雅觀！」。

自行車品牌「ARGON18.taiwan」時常在社群平台宣傳自家產品，近日一篇貼文意外獲得1千多則留言，照片中的女模戴著眼鏡、頭盔，緊身的車衣、車褲展現好身材，纖細螞蟻腰和渾圓曲線電暈不少網友，不過褲子似乎太過貼身，導致女模的下半身部位腫一包，看起來格外突兀。

照片獲1.5萬人按讚與千則留言，對比平時的貼文，流量瞬間暴增許多，讓粉專小編也傻眼，直呼：「等等.....這篇怎麼直接爆棚」，許多網友紛紛留言：「我放大一直看」、「這種褲子真不雅觀！」、「我不小心放大看了看細節部分」、「這褲子……」、「這褲子只能說要穿出門真的需要很大的勇氣….又在一次證實了『只要自己不尷尬，尷尬的就會是別人』」、「這件褲子....設計的一言難盡耶」、「車？哪裡有車？」。

有網友找出該正妹是韓國名叫「향라이더／Hyangrider」的網紅，時常會分享騎車的日常生活，在Instagram擁有7.3萬粉絲。