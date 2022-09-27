為守護防疫第一線醫事人員健康，衛福部今年8月推出為期1年的「醫事人員 COVID-19 心理健康支持方案」，提供照顧新冠肺炎病人醫事人員，每人6次免費心理諮商服務。經民進黨立委洪申翰協調後，衛福部已決定延長上述方案，同時讓染疫死亡者家屬也成為適用對象。

針對「醫事人員 COVID-19 心理健康支持方案」，洪申翰表示，他調閱資料後發現該方案滿意度高，於是在今年4月質詢時便已要求衛福部延長實施，獲得時任衛福部長陳時中同意。後經過討論，衛福部心理健康司擴大適用對象，染疫死亡者家屬亦可適用此方案。

洪申翰續說明，現「醫事人員 COVID-19 心理健康支持方案」適用對象包含死亡者家屬包含死亡者之配偶、直系血親卑親屬、父母、兄弟姊妹、祖父母或其他同住者，都能享有6次「心理諮商費用」補助，每次最高以2000元為限，且每次心理諮商時間需至少40分鐘以上。

洪申翰提醒，目前衛福部公告301間合作的心理諮商機構，有205間可以提供通訊心理諮商服務。特別是馬祖四鄉五島目前沒有合作的心理諮商機構，以及執業登記的臨床心理師、諮商心理師，可以利用衛福部心理健康司公告的名單，使用通訊心理諮商。

「很多人常常忽視了負面情緒造成的影響，但有時候身心壓力，比起生理的疼痛更讓人難受！」洪申翰表示，發展初級預防早已成為國際趨勢，新冠肺炎疫情延燒近3年，許多醫事人員與染疫民眾都相當辛苦，希望這樣的服務方案能幫助到有需要的人，也請各位適時尋求專業協助。