桃園市白沙岬燈塔位於觀音海岸，曾是台灣本島最西邊燈塔，為桃園第2座國定古蹟，為配合文化部辦理文化資產消防演練與實務研習，桃消防第三大隊觀音分隊今舉行災害搶救演練，著重於文化資產遇災時應變處理，盼管理者與使用者建立並落實日常管理維護防災觀念。
觀音分隊說明，今演練時由塔方人員依自衛消防編組任務分工，假設發生火災時分頭滅火、通報與避難引導，並在消防單位到場後交接狀況，疏散遊客並迅速撲滅火勢。同時實施滅火器油盤滅火操作及AED教學，讓研習學員實際操作，學習如何在火災與救護初期能快速滅火、搶救人命。
觀音分隊長林宏鋅表示，為保持古蹟原貌，消防安全設備較不易融入環景，雖設置簡易灑水設備、滅火器及住宅用火災警報器等，遇災時防護仍嫌不足。「預防重於搶救」是古蹟或歷史建築的防火首要，除加強相關人員的災害應變與反應能力外，針對不同古蹟建築特性，找出可能引災的潛在因子，加強用火和用電防火管理，以降低火災發生率。
第三大隊長簡慈彥也提到，古蹟或歷史建築的救災方式與住宅不同，需減少對古蹟的破壞，例如以雲梯車高空噴灑水霧、水幕等方式出水，避免使用強力水柱，防範搶救過程造成古蹟二次傷害，以保存文化資產為最高原則。
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