桃消防第三大隊觀音分隊盼燈塔管理者與使用者能建立並落實日常管理維護防災觀念。（翻攝畫面／蔡明亘桃園傳真）

桃園市白沙岬燈塔位於觀音海岸，曾是台灣本島最西邊燈塔，為桃園第2座國定古蹟，為配合文化部辦理文化資產消防演練與實務研習，桃消防第三大隊觀音分隊今舉行災害搶救演練，著重於文化資產遇災時應變處理，盼管理者與使用者建立並落實日常管理維護防災觀念。

觀音分隊說明，今演練時由塔方人員依自衛消防編組任務分工，假設發生火災時分頭滅火、通報與避難引導，並在消防單位到場後交接狀況，疏散遊客並迅速撲滅火勢。同時實施滅火器油盤滅火操作及AED教學，讓研習學員實際操作，學習如何在火災與救護初期能快速滅火、搶救人命。

觀音分隊長林宏鋅表示，為保持古蹟原貌，消防安全設備較不易融入環景，雖設置簡易灑水設備、滅火器及住宅用火災警報器等，遇災時防護仍嫌不足。「預防重於搶救」是古蹟或歷史建築的防火首要，除加強相關人員的災害應變與反應能力外，針對不同古蹟建築特性，找出可能引災的潛在因子，加強用火和用電防火管理，以降低火災發生率。

第三大隊長簡慈彥也提到，古蹟或歷史建築的救災方式與住宅不同，需減少對古蹟的破壞，例如以雲梯車高空噴灑水霧、水幕等方式出水，避免使用強力水柱，防範搶救過程造成古蹟二次傷害，以保存文化資產為最高原則。