和泰汽車（2207）27日董事會決議，將在不超過260億元額度內（認購價格依票面金額訂為每股10元，認購總股數不超過26億股），參與認購和泰產險私募現金增資發行之普通股。

和泰車說明，本次的增資，主要用以充實和泰產險營運資金並提升其資本適足率，強化資本結構及維護保戶權益。增資動作後續將待和泰產險取得主管機關核准後，依其董事會決議之增資基準日，於認購額度內分次辦理增資。

增資後，依和泰產險私募發行新股後之股本計算，和泰汽車與其子公司和展投資有限公司合計將持有和泰產險99.99％股權。

和泰車強調，和泰產險為其重要之子公司，近年營運均呈現正向成長。本次防疫險理賠為一次性事件，雖影響和泰車今年度獲利，但僅會造成短期影響，其汽車核心業務及周邊事業發展，獲利仍十分穩健，營運資金及借款額度充裕，無資金流動性風險，得以支應和泰產險的增資需求，維持正常運作。