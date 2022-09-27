據加密幣交易所Blockchain.com資料，在加密幣市場低迷和全球能源危機令電價高漲之下，目前全球每天比特幣的挖礦總收入，已較去年11月的每天6,200萬美元，銳減72％至1,720萬美元。

據CoinDesk報價，比特幣27日盤中每枚大漲6％報20,255.5美元，但仍遠低去年11月創近69,000美元的新高水準。

去年底挖礦的投資人大行其道，因為藉低廉電費，以高運算效能電腦設備挖礦，然後在多頭市場賣出所挖到的加密幣幾乎穩賺不賠。

但俄烏戰爭導致全球面對能源危機而令電價高漲，加上股市重挫拖累加密幣市場而讓情勢出現重大改變。

挖礦軟體商Blockware Solutions分析部主管柏奈特（Joe Burnett）說，比特幣價格大跌、挖礦難度增加和電價飆漲，不斷擠壓比特幣礦商的挖礦利潤。

這些問題對部份砸重金在昂貴電腦設備上的礦商已構成嚴重壓力，因為他們指望比特幣價格不斷上漲來賺回所投入的資金。

愈多投資人投入挖礦行列，挖礦難度就愈高，要增加挖礦成功率就必須投資運算力更強的設備而推升營運成本，對於沒有簽長期電價合約的礦商來說，這是難以承擔的費用。

比特幣挖礦的每秒TH/s利潤，7月以來每天在0.119美元到0.07美元區間浮動創近二年來最低水準，遠低於去年11月的0.45美元。TH/s（Terahash）是開挖比特幣運算力的計算單位。

比特幣挖礦軟體與服務商Luxor的哈希率指數（Hashrate Index）今年來大跌近70％。該指數用來衡量挖礦收入潛力。

數位資產技術公司Marathon Digital、比特幣挖礦公司Riot Blockchain和Valkyrie比特幣礦商ETF等股價今年來大跌逾60％。加密幣挖礦數據中心營運商Compute North上周聲請破產。