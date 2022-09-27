摩根士丹利證券指出，隨SiFive的RISC-V CPU打入美國太空總署（NASA），可用於下一代高效能航太運算處理器（HPSC），證明RISC-V可靠性，晶心科（6533）推出的新CPU IP核心，則可打入車用四大應用層面，看好第三季營運超預期、全年成長逾2成，大舉調升股價預期至450元。

摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻在IP股領域研究深入，尤其領先挖掘產業新星功力堪稱外資圈指標，2019年時領先市場喊買世芯-KY，一路激勵股價上攻，催生新千金股。詹家鴻今年再將目光轉至晶心科，是外資圈唯一開啟基本面研究者，且先前賦予股價預期皆已達陣，此次由360元一口氣拉上450元，凸顯對晶心科信心程度。

晶心科於SEMICON Taiwan 2022國際半導體展期間推出了新款車用CPU IP N25F-SE，可用於儀表板、低功率雷達、電子控制單元、觸模與顯示等汽車應用。

大摩預估，RISC-V整體市場規模至2025年時將達15億美元，高於先前估計的10億美元，以晶心科全球市占率6％～7％計算，晶心科屆時營收上看1億美元。

晶心科股價受惠大陸半導體在地化討論與RISC-V切入新市場，自8月初以來大漲5成，考量晶心科8月營收月增25％，加上晶心科在大陸市場進展，全年營收可望衝破半導體下行循環限制，繳出年增2成以上佳績。

美系外資估算，晶心科每股稅後純益（EPS）將從去年的3.72元，大增145％、至9.11元，至2024年時又將較現在翻倍，EPS上看18.1元。