高雄1名已婚保險業務員小芳（化名）2年前愛上1名男客戶，發展出地下情，就連對方遭羈押，她也每天寫信傳情，丈夫後來發現外遇還得知小芳懷孕，雖然最後流產，但小芳已決定離開丈夫，丈夫提告求償80萬，法院認定2人已確實侵害配偶權，二審判賠25萬，全案定讞。

判決書指出，小芳從事保險業務，丈夫從事金融業，2020年她與1名男子處理保單貸款時產生好感，隱瞞已婚身分與對方交往，該男子後來因案遭法院羈押，她仍天天寫信給男子，讓對方大為感動，同年11月男子羈押期滿後，小芳開始經常從高雄北上至台中約會，最後被丈夫發現婚外情。

小芳後來懷上小王的孩子，但意外流產後，她就答應丈夫不再與小王來往，但去年5月夫妻倆又因外遇一事爭吵，小芳這次索性離家出走，不再與丈夫聯繫，氣得丈夫提告求償80萬，庭審時小芳不出庭也不答辯，小王則稱從不知道對方已婚身分，即使小芳曾帶著兒子，他也以為小芳與前方已經離婚。

法院審理時認為，男子早再羈押結束時打電話給小芳就知道對方已婚，且當時電話還是小芳丈夫接的，審酌小芳與男子有諸多親密合照，認為男子已確實侵害配偶權，判決兩人須連帶賠償50萬元；案經上訴後，法院認為小芳丈夫未能舉證當初小芳腹中胎兒是小王的，無法認定兩人有性行為，將賠償金額減至25萬。