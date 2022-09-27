興富發登峰造極青年籃球邀請賽27日在台北體育館進行第6天賽程，大專女子組首度參賽的台大，以43比73不敵文化。台大教練曾郁嫻指出，目前球隊大部分是一般生，藉由比賽磨練球員，新的UBA球季以保住公開一級為目標。

台大陣中四年級的楊舒喬從國小開始打球，畢業於內湖高中，高中以前都是在乙級戰場。她後來以體資生的身份進入交通大學生物科技學系，大一在交大體驗到UBA公開一級的強度，大二轉學考，以一般生考進台大動物科技學系。

「這次的對手都是在電視上會看到的人，然後也知道她們很厲害。」楊舒喬說，當時大一挑戰公開一級，上場都會很緊張，也才了解自己與對手的差距，不過轉到臺大後，除了球員之間互相鼓勵，加上累積公開一級實戰經驗，一年一年下來，就比較敢運球、敢進攻。

曾郁嫻表示，這次邀請賽由於世新大學出國移訓，因此臺大獲得參加機會，很難得可以跟傳統強隊交手，「我們今年比較多新進的學生，也是趁這個機會讓她們磨練一下。」

上季UBA，台大直到第三階段才保住本季公開一級的資格。楊舒喬認為自己過去比較沒有進攻慾望，希望新的球季可以更積極，努力的帶動球隊進攻。

興富發登峰造極青年籃球邀請賽明天（9月28日）將首度舉辨明星表演賽，陣容包含多名前中華職籃球星，但邱啟益、劉嘉發因臨時有要務未能出席。台北市長參選人陳時中、亞拉企業股份有限公司董事長特別助理蔡明宏、職籃P. LEAGUE+執行長陳建州，預計明天（9月28日）分別在12時20分、15時40分、20時擔任開球貴賓。