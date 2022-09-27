名嘴周玉蔻爭議不斷，民進黨台北市長候選人陳時中被質疑與周關係匪淺，陳時中24日稱，若大家要扣帽子，「那是不是投給蔣萬安就是投給周玉蔻？大家就互相來扣」，沒想到謝龍介姪子、國民黨桃園市議員候選人謝克洋今（27）日就在臉書PO出桃園街頭的一幕，直言「響應徐巧芯！中壢區街頭也出現周玉蔻『加持』看板」，引發討論。

謝克洋指出，「投給民進黨，就是支持周玉蔻！喜歡周玉蔻，就投給民進黨」。（取自謝克洋臉書）

徐巧芯今在臉書分享台北市信義區街頭的「投給陳時中，就是支持周玉蔻」、「喜歡周玉蔻，就投給陳時中」廣告看板照片後，謝克洋今日也在臉書上PO出「響應徐巧芯！中壢區街頭也出現周玉蔻『加持』看板，這是大愛」，更隨文附上影片，直言「投給民進黨，就是支持周玉蔻！喜歡周玉蔻，就投給民進黨」，謝克洋也分享了地點在「中央東路元化路口（元化路2-1號）」、「中正路延平路口（延平路568號）」、「延平路環南路口（環南路521號）」。

不過，謝克洋指出，由於店家反映，元化路2-1號路口的電子看板下架了，為了加速遍地開花，於是自己又做了一個「好可愛」版本的蔻蔻姐，希望可以讓更多人知道票投民進黨就是支持周玉蔻！謝克洋更強調，「也歡迎各位社會賢達提供看板位置響應這個活動，要讓更多人知道，周玉蔻這樣的優質媒體人，都是民進黨執政下縱容出來的」。

許多網友看完後紛紛留言表示「你有考慮過路人的感受嗎！」、「好可怕喔，這可能會造成交通事故」、「我要特地來去看一下」、「經過看到一直笑笑好久」、「這根本危險看板」、「這個晚上不能放吧！」、「這會做惡夢」。