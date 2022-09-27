大陸央視新聞聯播27日報導，備受各界關注的個人養老金稅收優惠力度確定了。大陸國務院總理李克強26日主持召開國務院常務會議指出，會議決定，對政策支持、商業化營運的個人養老金，實行個人所得稅優惠：對繳費者按每年1萬2000元（人民幣，下同）的限額，予以稅前扣除，投資收益暫不徵稅，領取收入實際稅負由7.5％降為3％。

澎湃新聞報導，中國人民大學財政金融學院教授石曉軍表示，這次稅收優惠力度蠻大，因3％相當於工資範圍在5000至8000元的個稅稅率。個人養老金制度需要不斷探索、完善的過程，稅收的優惠力度如何也是近段時間學界和業界關注度最高的一個方面，對領取收入實際稅負的大幅降低，對個人養老金的發展首先會是一個很有力的激勵。

今年4月，大陸國務院辦公廳發布的《關於推動個人養老金發展的意見》（《意見》）明確，在中國境內參加城鎮職工基本養老保險或者城鄉居民基本養老保險的勞動者，可以參加個人養老金制度。個人養老金實行個人帳戶制度，繳費完全由參加人個人承擔，實行完全積累。

簡單來說，既參加社保又參加了個人養老金制度的人，在將來達到退休年齡後，可以同時領取社保的退休金和個人養老金。

雖然個人養老金制度正加速落地，但當時有不少觀點認為，《意見》僅提到「國家制定稅收優惠政策，鼓勵符合條件的人員參加個人養老金制度並依規領取個人養老金」，若明確稅收激勵政策，將有利於提升需求與參加積極性，擴大第三支柱覆蓋率。

值得注意的是，此前推出的稅延養老險試點政策規定，投保繳費稅前扣除限額按月收入的6％和1000元（或年收入的6％和1.2萬元）孰低確定，繳費期間資收益暫不徵稅，領取時再繳納相當於7.5％的稅款。但就各界人士的回饋來看，稅延養老險的優惠力度依然不夠。

北京清華大學五道口金融學院中國保險與養老金研究中心研究負責人朱俊生指出，之前稅收遞延養老保險試點中，採取領取階段7.5％的實際稅率，大幅度減少了稅收優惠政策的覆蓋人群。

數量眾多的中低收入者，當前稅率低於稅延養老金領取時的稅率，如果參加，不僅不能享受到稅收遞延的節稅效果，反而增加了稅收負擔。因此，大幅降低領取階段的實際稅率，鼓勵中低收入的納稅群體參與，擴大個人養老金的覆蓋面，更好地實現政策目標。