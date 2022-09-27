美術老師寫「藝術字」？1名家長發現孩子聯絡本被老師寫下2行字，但字體卻相當潦草，崩潰發問「跪求翻譯！女鵝（女兒）的代課老師到底在寫啥？」有不少網友幫忙解答，應該是「流感疫苗接種意願書請10/5前繳回」，紛紛留言「老師家裡是開宮廟的嗎」、「肯定是個被教學耽誤的醫生」。

該名網友在臉書「爆廢公社二館」分享1張照片，他的女兒日前帶回聯絡簿，其中一欄是班級老師寫給家長的注意事項，而內容是代課老師所寫下，只見短短2行的文字寫得相當潦草、不意辯讀，原PO笑說只看得懂紅筆寫到10/5，崩潰拍下照片求助其他網友，說「跪求翻譯！女鵝（女兒）的代課老師到底在寫啥？」

美術老師寫「藝術字」？1名家長發現孩子聯絡本被老師寫下2行字，但字體相當潦草，崩潰發問「跪求翻譯！女鵝（女兒）的代課老師到底在寫啥？」（翻攝自臉書「爆廢公社二館」）

其他網友留言「為什麼要跟代課老師計較呢」、「看不懂，字也寫得太藝術了吧」、「肯定是個被教學耽誤的醫生」、「老師家裡是開宮廟的嗎」、「字跡潦草，叫老師拿回去重寫」、「幸好是代課，否則每天要多花30分鐘觀落陰老師寫什麼」、「內容是，這期開 36，38，5，10，40，3」、「這個字真的會讓人生氣，扭來扭去，生肖屬毛毛蟲的嗎」、「我爸以前都說寫字讓人看不懂乾脆別寫」，不過還是有很多人認出內容是「流感疫苗接種意願書請10/5前繳回」。