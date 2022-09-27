花蓮縣長徐榛蔚（中）代表花蓮縣政府，今與慈濟基金會執行長顏博文（左二）簽訂合作備忘錄，共同推動災民房屋及學校校舍重建等援助事項。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

台東池上強震重創花蓮南區鄉鎮，花蓮縣政府持續向中央爭取災後補助與震後重建相關措施外，花蓮縣長徐榛蔚今也與慈濟基金會執行長顏博文代表簽訂合作備忘錄，共同推動災民房屋及學校校舍重建等援助事項，盼讓受災鄉親盡速重建家園，台積電慈善基金會也到場見證，允諾會全力協助救災工作。

花蓮縣府今與慈濟基金會簽訂「0918地震」災後復健合作備忘錄，由縣長徐榛蔚及基金會執行長顏博文為代表，於玉里靜思堂簽署，內容包含慈善關懷、防災教育、救災合作等事項，台積電慈善基金會也到場參與見證。

徐榛蔚指出，強震過後花蓮南區鄉鎮影響甚鉅，到今日為止鑑定受災的民宅有505戶，感謝證嚴法師及慈濟基金會、台積電基金會對花蓮震災的關懷，都在最快的時間挺進災區。

徐表示，今天與慈濟、台積電慈善基金會進行災後復健協調工作，就目前由建築師公會鑑定災損的房屋，將全力協助完成復健工作，她也強調，縣府和2個基金會全力投入災後復健，讓每位受災鄉親都能受到照顧，不會遺漏任何一戶。

顏博文表示，災後迄今，慈濟基金會已陸續前往訪視、場勘完成，包含屋況受創嚴重的紅單、黃單部分，認養學校部分，基金會的營建同仁已進行勘查及資料蒐集，因承接的是屋損較嚴重的部分，屆時將針對建築結構進行審慎評估，不過合作工班將陸續進駐到位。

顏博文也提到一般受創戶（白單）部分，慈濟基金會會與台積電慈善基金會合作，依縣府建立的區域進行分工，但非慈濟修繕部分，因慈濟在縣內原本就有提供關懷弱勢家庭的服務，因此仍會對有需要關懷或經濟補助者進行安心家訪，依原來的慈善流程提供協助。

慈濟基金會表示，為讓災民早日重建家園，廣邀各縣市專業土木水電專長者報名參加，報名後會儘速聯繫安排到災區協助相關事宜。報名網路連結：https：／／reurl.cc／9pYy0V。