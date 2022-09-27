差點被夾扁！有男子在網上分享1段影片，影片中是1位物流司機在送貨，然而該司機疑似未拉緊手煞車，便下車要送貨，當司機發現貨車正在往前移動時，第一反應竟然是伸出雙臂欲擋下貨車，此時，在前方的駕駛從後照鏡發現有異，便趕緊將車往前移動，所幸沒有夾扁物流司機，前車駕駛也抱怨「如果我沒有看後照鏡的習慣，您可就變成肉餅」。

一名男子在臉書社團「爆怨公社」發文，並上傳1段28秒前、後行車紀錄器影片，先從前方行車紀錄器影片可見駕駛開進某巷弄內，此時，前方有輛貨車閃起雙黃燈臨停在路邊，送貨員下車準備送貨，駕駛便將車繞過此貨車，在前方臨停，再從後方行車紀錄器可見，該貨車疑似未拉手煞車，送貨員竟然伸出雙臂欲擋下貨車，所幸駕駛從後照鏡發現有異狀，趕緊把車開往前，送貨員才免被夾在兩車之間，最後，送貨員將貨車擋下，趕緊上車拉起手煞車。

駕駛從後行車紀錄器發現異常，後車送貨員差點被夾成「肉餅」。（翻攝自臉書爆怨公社）

原PO也在貼文表示，「各位學長，賺錢很辛苦我也清楚，但是安全還是要顧，下車要記得拉手煞車，如果我沒有看後照鏡的習慣，您可就變成肉餅」。

影片一出，網友紛紛留言表示「太恐怖了」、「見怪不怪，物流司機本身出門就包含了很多風險存在」、「還好有趕快前進，不然就完了」、「你救了他一命」、「太誇張了，還好沒撞死，不然你就慘囉」、「原來第一時間反應都會想跑到車前擋車子」、「但真的被夾住是很可怕的」、「差點過失」、「怎麽還是有人以人肉擋車啊」。