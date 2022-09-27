大陸iPhone 14銷售量不如預期，許多黃牛甚至被迫賠錢清倉，4款iPhone 14中僅有Pro機型表現亮眼，標準版銷量同比下降超過7成，大幅拖累整體銷售量，跌破不少專家眼鏡。有分析人士甚至認為，iPhone 14可能是蘋果帝國盛極而衰的標誌。

連日來有關iPhone 14銷售不如預期的傳聞不斷，最敏感與最受議題的消息來自於網上傳言黃牛削價清倉。針對iPhone 14銷量大跌的傳聞，大陸知名經濟學家任澤平27日在社交媒體發文表示，蘋果「過度消耗果粉們對喬布斯的喜愛」，「iPhone14滑鐵盧可能是蘋果帝國盛極而衰的標誌」。

iPhone 14在中國銷售首日排隊人潮不如以往熱烈，就引起不少專家疑慮，認為iPhone 14可能不如以往受歡迎。圖為北京蘋果手機專賣店。（圖／美聯社）

陸媒《華爾街見聞》報導說，此時距離iPhone14正式發售才過去不到2周時間，在中國遇冷的iPhone14真的要淪為蘋果史上銷量最差機型嗎？從當前媒體彙編的數據來看，雖然Pro機型表現亮眼，但標準版銷量同比下降幅度超過70%，拖累整體銷量下滑

《證券時報》旗下App「e公司」最近報導指出：「根據Sandalwood電商市場監測數據，iPhone 14系列在天貓平台7天預售銷量與iPhone 13系列7天預售相比增長7%，銷售額同比增長17%；若區分版本預售銷量來看，標準系列預售量同⽐下降70%，Pro系列預售量同比增長56%。

報導同時提到，截⾄9⽉19日，iPhone 14系列在天貓平台累計銷量與iPhone 13系列同期相比，下降6%，銷售額同比增長4%；區分版本銷量來看，標準系列銷量同⽐下降71%，Pro系列銷量同⽐增長38%。

無獨有偶地，傑富瑞投資銀行近期的一項報告也指向了銷售表現平平的iPhone 14。報告數據顯示，iPhone 14在中國上市後頭3天的銷量為98.7萬部，比iPhone 13系列手機去年同期的銷量下滑了11%。

傑富瑞在報告中表示，這些初步數據表明，iPhone 14的銷量可能沒有預訂水平所顯示的那麼強勁，因為預訂不需要支付任何費用。