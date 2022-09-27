許多大賣場為了促銷商品，都會特別設置試吃、試用的櫃台，希望能夠吸引顧客選購。近日有網友到美式賣場好市多消費，沒想到剛好遇到賣場進行鮭魚卵軍艦壽司試吃，貼文一出，釣出許多會員分享類似經驗，但也有不少老饕認為好市多的壽司品質尚待改進。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，近日她前往新莊店消費時。幸運遇到免費的壽司試吃服務，讓他笑說「好市多設置迴轉手握壽司讓會員試吃，我都不會感到意外」。

對此，許多人紛紛回應，「為什麼我去了這麼多年，1次都沒遇到過」、「今日即期，快點發出去給會員吃！」、「疫情前，我有吃過一次干貝的～超級小確幸」、「我也遇過、而且一盤兩貫」、「下午9時20分到吃的你不要不要的」、「以前在中華店試吃過，他不是迴轉的，但我的人可以一直迴轉」。

但也有不少人認為好市多壽司的品質尚待改進，「我覺得好市多的的握壽司飯都偏硬」、「好市多試吃，小氣到不行」、「這你就滿足，花錢買這種水準，你也太好被這家店賺錢了」。